Arriva il forte vento del Nord-Est

Previste forti raffiche di Grecale nella giornata di domani, sabato 6 Novembre. In Toscana allerta meteo in codice giallo

PISA — Le previsioni meteo parlano di forti venti in arrivo da Nord-Est. Dalle prime ore di domani, sabato 6 Novembre, è atteso un rinforzo dei venti di Grecale sulla Toscana, con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, sui rilievi collinari prossimi alla fascia costiera costa centro meridionale e Arcipelago, 50-70 km/h sulle zone di pianura, in particolare allo sbocco della valli appenniniche.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo in codice giallo per vento forte su gran parte della Toscana, che riguarda l'intera provincia di Pisa (esclusi soltanto in Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano). L'allerta sarà in vigore per tutte e 24 le ore di domani, sabato 6 Novembre.

Riguardo alle temperature, le minime sono previste in deciso rialzo, massime in calo nell'interno della regione.