Dai Cinque stelle solidarietà a Ciampi e Nardini

Le due esponenti del Pd hanno ricevuto minacce e la deputata ha rimarcato come dalla leghista Ceccardi non siano arrivati segnali di solidarietà

CASCINA — La deputata del Pd Lucia Ciampi ha reso noto qualche giorno fa di aver subito atti vandalici e minacce per aver criticato "civilmente" l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi.

A ruota anche Alessandra Nardini, consigliera regionale del Pd, ha fatto sapere di aver ricevuto minacce simili dalla stessa persona da cui le ha subite Ciampi, quella che si presenta come Massimo Maccari, nome probabilmente falso. Le minacce erano giunta anche a Cristini Bibolotti.

Ciampi ieri ha rimarcato come Ceccardi non abbia espresso solidarietà per questi fatti "offrendo una pericolosa ed evidente copertura politica a questi leoni da tastiera".

Dal Movimento 5 Stelle di Cascina e dal Meetup di Cascina hanno scritto invece per "esprimere massima solidarietà per le offese e le minacce ricevute da un certo Massimo Maccari (fake?) a Lucia Ciampi e Alessandra Nardini. Prima era capitato a Cristina Bibolotti. Avere idee diverse non significa poter offendere. Speriamo che chi di dovere possa prendere dei provvedimenti su questi odiatori seriali sul web".