Coronavirus, giornata nera in provincia di Pisa

Dieci decessi nelle ultime ore e superati i 13.000 contagi dall'inizio dell'epidemia. In Toscana, nelle ultime 24 ore 1.323 nuovi casi e 48 decessi

PISA — Con il bollettino regionale odierno si dà notizia di altri 10 decessi nel Pisano collegati al coronavirus, su 48 totali avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo sono stati accertate 190 nuove positività al virus fra i cittadini di Pisa e della sua provincia (ieri 273).

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha informato su sesso ed età di otto delle dieci vittime. Si tratta di quattro uomini, di 63, 71, 84 e 88 anni, e di quattro donne, di 81, 85, 90 e 95 anni.

Con i 190 casi odierni raggiungono quota 13.164 le positività al coronavirus emerse nella provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Mentre il numero di decessi nel Pisano di persone risultate positive è salito a 240.

Questa la ripartizione dei 190 nuovi casi per ambito e Comune di residenza:

- Area pisana 71 casi: Calci 2, Cascina 21, Crespina Lorenzana 2, Fauglia 2, Pisa 35, San Giuliano Terme 4, Vecchiano 4, Vicopisano 1;

- Valdera e Valdicecina 62 casi: Bientina 8, Buti 3, Calcinaia 5, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 6, Palaia 1, Ponsacco 15, Pontedera 15, Santa Maria a Monte 3, Volterra 3;

- Valli Etrusche 3 casi: Castellina Marittima 1, Montescudaio 2;

- Comprensorio del Cuoio 54 casi.

La provincia di Pisa, con 3.141 casi ogni 100mila abitanti, è la seconda in Toscana per numerosità di contagi in rapporto alla popolazione (prima Prato, terza Massa Carrara, ultima Grosseto). La media toscana è di 2.575, quella italiana di circa 2.334.

Per leggere il bollettino con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.