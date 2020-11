Coronavirus, in provincia di Pisa altre tre morti

Dall'inizio dell'epidemia sono stati contati nel Pisano 268 decessi collegati al virus. Le positività rilevate nelle ultime 24 sono state 234

PISA — Con il bollettino Covid-19 odierno la Regione Toscana segnala altri tre decessi nel Pisano collegati al coronavirus, su 47 totali avvenuti in Toscana. "Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore - è stato tuttavia specificato - si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse".

Nelle ultime 24 ore sono state accertate 234 nuove positività al virus fra i cittadini di Pisa e della sua provincia (ieri sei morti e 204 positivi).

Con i 234 casi odierni raggiungono quota 13.995 le positività al coronavirus emerse nella provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Il numero di decessi di persone risultate positive è salito a 268.

La provincia pisana, con 3.340 casi per 100mila abitanti, è la seconda in Toscana per numerosità di casi in rapporto alla popolazione. La media toscana è di 2.725, quella italiana di 2.548 circa.