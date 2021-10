Coronavirus, nuovi contagi in 10 Comuni pisani

Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate 17 nuove positività al coronavirus. Resta basso il tasso di incidenza sulla popolazione

PISA — Sono 17 le nuove positività al coronavirus rilevate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore, dieci i Comuni coinvolti.

Il tasso di incidenza sulla popolazione (numero di nuovi casi per 100mila abitanti) è oggi al 4,08, numero più basso fra le province toscane fatta eccezione per quella di Arezzo. La media regionale è oggi di 7,5 casi su 100mila abitanti (275 i nuovi contagi oggi in Toscana).

Questo il dettaglio dei nuovi casi Covid-19 in provincia di Pisa per zona e Comune di residenza:

Area pisana 5 casi (Santa Luce 1, Cascina 2, Pisa 2), Valdera 5 casi (Bientina 1, Pontedera 3, Calcinaia 1), Valdicecina zero casi, Comprensorio del Cuoio 7 casi (Castelfranco di Sotto 3, Montopoli in Val d'Arno 1, San Miniato 2, Santa Croce sull'Arno 1).

I toscani ricoverati per Covid-19 sono oggi 252 (3 in meno rispetto a ieri), 28 dei quali in terapia intensiva (numero stabile). Quattro i decessi registrati in Toscana nelle ultime ore, nessuno dei quali è avvenuto in provincia di Pisa.