Covid, in provincia di Pisa ricoveri ai minimi

Restano 4 degenti in area Covid negli ospedali pisani. Nelle ultime 24 ore, sul territorio provinciale, 3 nuove positività al virus e zero decessi

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate tre nuove positività al coronavirus e non sono stati rilevati ulteriori decessi collegati al Covid-19. Allo stesso tempo, negli ospedali pisani i degenti in area Covid sono passati da 7 a 4, soltanto uno dei quali necessita di assistenza in terapia intensiva.

I tre nuovi casi sono stati rilevati nei Comuni di San Giuliano Terme (2) e Pisa (1). Con i dati odierni la Regione aggiorna a 29.233 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio dell'epidemia. Fermo da alcuni giorni a 702 il conteggio dei decessi collegati al Covid-19 registrati nel Pisano.

In Toscana, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati contati complessivamente 18 nuovi casi di positività al virus e due decessi, avvenuti nelle province di Firenze e Arezzo. I toscani ricoverati sono oggi 126 (4 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.