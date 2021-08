Covid, nel Pisano 96 nuovi positivi in 24 ore

Prossimo alle tre cifre il numero delle positività al coronavirus accertate in un giorno in provincia di Pisa. A Cisanello salgono a 40 i ricoverati

PISA — Nelle ultime 24 ore le aziende sanitarie hanno accertato, in provincia di Pisa, 96 nuovi casi di positività al coronavirus da Covid-19. La maggior parte dei casi, ben 53, concentrata tra Valdera e Cuoio. Di seguito la ripartizione dei casi ripartiti per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine per incidenza rispetto alla popolazione):

- Area pisana 34 casi: San Giuliano Terme 10, Crespina Lorenzana 1, Pisa 16, Calci 1, Cascina 6.

- Valdera 41 casi: Chianni 2, Capannoli 6, Ponsacco 11, Calcinaia 6, Buti 2, Santa Maria a Monte 4, Pontedera 8, Casciana Terme Lari 2.

- Valdicecina 2 casi: Pomarance 1, Volterra 1.

- Comprensorio del Cuoio 19 casi: San Miniato 10, Castelfranco di Sotto 4, Montopoli in Val d'Arno 3, Santa Croce sull'Arno 2.

All'ospedale di Cisanello, nel frattempo, i ricoverati in area Covid-19 sono passati dai 39 di ieri ai 40 di oggi. Di questi sono 8 (uno in meno rispetto a ieri) quelli che necessitano di assistenza in terapia intensiva.

In Toscana, fra ieri e oggi, sono stati rilevati complessivamente 844 nuovi contagi e 6 decessi. I toscani ricoverati in area Covid sono oggi 360 (6 in più di ieri), 38 dei quali in terapia intensiva (uno in meno).