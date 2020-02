Da Vicopisano ai campionati della cucina italiana

Veronica Vanni e Giuseppe Intermite si sono aggiudicati due medaglie di bronzo nella competizione che ha visto confrontarsi i migliori cuochi italiani

VICOPISANO — Medaglia di bronzo per due chef di Vicopisano ai campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi.

Si tratta di Veronica Vanni, proprietaria e chef de La Divina Commedia del Gusto di Vicopisano e il suo collega Giuseppe Intermite, che hanno vinto entrambi una medaglia di bronzo rispettivamente nelle categorie “Pasticceria da ristorazione senior” e “Cucina calda senior”.

I campionati si sono svolti a Rimini dal 15 al 18 febbraio.

La rassegna ha visto la partecipazione di 1.500 cuochi provenienti dall'Italia e dall'estero che si sono sfidati di fronte a 45 giudici e a giornalisti del settore.

Vanni ha concquistato la giuria con “Ricordi d’infanzia”, un dolce composto da tre parti e utilizzando l’amaretto (ingrediente obbligatorio per tutti i concorrenti) per creare un semifreddo su cialda croccante di mandorle affiancato a un tortino al caffè e spezie con granella di mandorle all’interno e un crumble alle mandorle con farcia ai frutti di bosco.

Intermite, giovane cuoco di 34 anni alla sua seconda medaglia nella categoria “Cucina calda senior”, si è dovuto confrontare con l’halibut come ingrediente obbligatorio e ha presentato un secondo piatto di difficilissima esecuzione, declinando questo pesce delicato dei mari nordici in tre versioni. A un macaron salato di pan brioche con all’interno una spuma di halibut, ha affiancato un filetto di halibut in oliocottura con verdure marinate in tre aceti e spezie e infine un filetto di halibut con panatura di pistacchi accompagnato da salse di gaspacho, crema di burrata e anduja e infine riduzione di aceto, rafano e karkadè.

“È stata una grande emozione partecipare ai campionati italiani e misurarmi con questa sfida mettendomi in gioco in una categoria, quella della pasticceria, inedita per me. Confrontarsi con i giudici della Federazione durante il giudizio è stato inoltre un momento di grande crescita professionale e di ispirazione. Questa medaglia mi ripaga di mesi di preparazione e studio sul dolce presentato– ha dichiarato Veronica Vanni – Ci tengo poi a ringraziare il Presidente dell’Associazione Cuochi Pisani Stefano Fantozzi, che ha creduto fortemente in me e mi ha spronato a partecipare. Il lavoro che sta facendo da circa un anno, dopo la rinascita dell’Associazione a Pisa, è fondamentale per la nostra categoria e per la ristorazione locale” – ha concluso Vanni.

Lo stesso Stefano Fantozzi ha portato un’altra medaglia nella bacheca della provincia di Pisa vincendo l’argento nella categoria “Artistica” con una scultura di pastigliaggio e zucchero e aggiudicandosi anche un premio speciale come migliore scultura creativa.

Quello dei cuochi pisani è un risultato che è andato di pari passo con quello di tutta la Toscana, vincitrice di un gran numero di premi in molte categorie.