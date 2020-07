Lotta al coronavirus, bene Pisa e provincia

Nelle ultime 24 ore zero nuovi casi Covid e nessun decesso. Bene anche la Toscana, con un solo nuovo positivo rispetto a ieri

PISA — Da dieci giorni non emergono nuovi casi di positività al Covid-19 a Pisa e provincia, l'ultimo incremento di positivi risale al 2 luglio, quando ne erano stati segnalati due. Bene, dunque, le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus sul territorio pisano, che dall'inizio dell'epidemia ha contato 932 contagi e 80 decessi.

Oggi dati positivi anche in Toscana, dove nelle ultime 24 ore non sono avvenuti decessi correlati al virus Sars-Cov-2 ed è stato segnalato un solo nuovo caso di positività Covid, rilevato in provincia di Firenze.

Su 10.322 casi Covid emersi in Toscana fino ad oggi, sono 8.869 le persone guarite, 1.122 i decessi. Restano nella nostra regione 331 attualmente positivi, soltanto 11 dei quali in ospedale (uno più rispetto a ieri), tre quelli che necessitano di terapia intensiva.



In più, si contano 708 toscani (meno 71 rispetto a ieri) isolati in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, non sottoposti a tampone o in attesa del responso dal laboratorio.