Nel pisano 271 nuovi casi Covid e un decesso

l dettaglio per Comune delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente in Provincia di Pisa e comunicate oggi, domenica 20 Febbraio

PISA — Nella Provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono state riscontrate 271 nuove positività. Rispetto alla giornata di ieri, dunque, si è verificata una diminuzione, poiché i contagi rilevati erano stati 373. Infine, tra i 13 nuovi decessi accertati a livello regionale, 1 riguarda un residente della Provincia di Pisa.



Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza dei casi sulla popolazione:

Area pisana 140 casi: Crespina Lorenzana 10, Calci 7, Cascina 32, Pisa 61, Santa Luce 1, Vecchiano 7, San Giuliano Terme 17, Fauglia 2, Vicopisano 3.

Valdera 81 casi: Buti 11, Bientina 8, Terricciola 4, Santa Maria a Monte 10, Pontedera 21, Capannoli 4, Calcinaia 7, Ponsacco 7, Palaia 2, Peccioli 2, Casciana Terme Lari 5.

Alta Valdicecina 11 casi: Montescudaio 3, Casale Marittimo 1, Montecatini Val di Cecina 1, Castellina Marittima 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Volterra 3, Pomarance 1.

Comprensorio del Cuoio 37 casi: San Miniato 18, Santa Croce sull'Arno 8, Montopoli in Val d'Arno 6, Castelfranco di Sotto 5.



In Toscana ci sono complessivamente 1.011 ricoverati per il Covid (10 in meno rispetto a ieri), dei quali 59 in terapia intensiva (2 in meno).