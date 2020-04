Covid, 613 positivi e un altro decesso nel pisano

I positivi nel territorio di Pisa salgono a 613 mentre le persone che hanno perso la vita sono 43. Situazione tamponi, persiste la carenza di reagenti

PISA — Salgono a 613 (ieri erano 606) le persone risultate positive al Covid-19 in provincia di pisa dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge nel report giornaliero della Regione sull'andamento dell'emergenza sanitaria.

Il bollettino regionale segnala 46 nuovi decessi in Toscana: 27 sono avvenuti nelle ultime 24 ore e 19 risalgono ai giorni passati.

Un decesso è avvenuto in provincia di Pisa. Il totale delle persone morte e positive al Coronavirus nel pisano sale a 43.

I numeri che fotografano la situazione in Toscana a venerdì 10 aprile: 6.727 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 159 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 454 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.822.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Toscana sono 6.540. Dalla Regione hanno spiegato che "solo in parte sono stati processati, per la carenza di reagenti verificatasi ieri".