Nel Pisano altri 51 positivi e 2 deceduti

I nuovi contagiati risiedono in gran parte nella zona del capoluogo ma ci sono casi anche in Valdera, comprensorio del Cuoio e alta Valdicecina

PISA — Sono 51 le nuove positività al coronavirus accertate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore (ieri 56, due giorni fa 58).

Il totale dei contagiati in provincia di Pisa dall'inizio della pandemia è 35.606 su una popolazione complessiva 416.425.

Da segnalare anche 2 decessi di persone malate di Covid-19. Il totale delle vittime da Febbraio 2020 sale a 748.

Di seguito il dettaglio di questi nuovi ripartiti per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione).

Area pisana 30 casi: Pisa 20, Cascina 7, Vecchiano 1, San Giuliano Terme 2

Valdera 6 casi: Terricciola 1, Santa Maria a Monte 2, Bientina 1, Casciana Terme Lari 1, Calcinaia 1

Alta Valdicecina 4 casi: Castellina Marittima 1, Pomarance 2, Volterra 1

Comprensorio del Cuoio 11 casi: Montopoli Valdarno 4, Santa Croce sull'Arno 3, Castelfranco di Sotto 2, San Miniato 2