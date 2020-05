Covid, zero nuovi casi in provincia

Genova, in chiesa come in curva: il parroco invita i fedeli con gli slogan dei rossoblu, «Lunedì si torna a messa»

Il bollettino regionale non segnala alcun nuovo caso di positività e nessun decesso sul territorio. In Toscana aumentano i guariti

PISA — Zero nuovi casi e zero decessi. Il bollettino regionale sul coronavirus, per la provincia di Pisa, non ravvisa nuovi contagi ( dall'inizio dell'emergenza sono stati 877 ) e nessuna vittima ( sono state 81 ).

In Toscana ci sono trenta nuovi casi e tre decessi ma i guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 5.991 (il 60,4% dei casi totali).

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1657 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2723 guariti.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei reparti ospedalieri Covid.