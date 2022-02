Covid in provincia di Pisa, 559 i nuovi contagi

I dati per quanto riguarda i Comuni pisani delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 accertate nell'arco delle ultime 24 ore

PISA — Sono 559 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevati giornalmente fra la popolazione della provincia di Pisa e comunicati oggi, domenica 6 Febbraio 2022.

I nuovi "casi Covid" sono così ripartiti per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione): Area pisana 292 casi (Vicopisano 17, San Giuliano Terme 58, Fauglia 6, Orciano Pisano 1, Cascina 69, Crespina Lorenzana 7, Pisa 115, Vecchiano 12, Calci 6, Santa Luce 1); Valdera 155 casi (Capannoli 13, Calcinaia 25, Buti 11, Bientina 16, Ponsacco 24, Santa Maria a Monte 20, Terricciola 6, Casciana Terme Lari 14, Peccioli 5, Pontedera 19, Palaia 2); Alta Valdicecina 38 casi (Montescudaio 5, Riparbella 3, Volterra 18, Montecatini Val di Cecina 3, Pomarance 8, Castellina Marittima 1); Comprensorio del Cuoio 74 casi (Santa Croce sull'Arno 20, San Miniato 34, Montopoli in Val d'Arno 10, Castelfranco di Sotto 10).

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 5.683 nuovi casi di positività al virus.