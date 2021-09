Un albero piomba sui giochi del parco

Pisa e provincia assediate dal temporale. Il forte vento ha sradicato alberi e danneggiato i tetti di alcune abitazioni

VICOPISANO — Il territorio pisano è stato tra i più colpiti dalla intensa perturbazione che ieri ha attraversato la Toscana, con alberi caduti e problemi alla circolazione, ma nessun ferito. Il forte temporale ha anche messo fuori uso molti impianti e pompe di erogazione idrica.

A Vicopisano il vento ha sradicato alcuni alberi in via Campomaggio, via della Verruca e nel parco del Volontariato, dove cadendo la pianta ha danneggiato alcuni giochi. In via Vittorio Veneto alcuni grossi rami sono caduti in strada. Danneggiati alcuni tetti.

Una tromba d'aria si è abbattuta sul litorale pisano, strappando violentemente delle tegole dai tetti, poi cadute sulle strade.