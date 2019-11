Liliana Segre, "Nostra mozione il giorno prima"

Alessandro Ghelli, del Gruppo Consiliare Ponsacco Lega Salvini Premier, polemizza con "Per Ponsacco": "Su Segre nostra mozione arrivata prima"

PONSACCO — "Con meraviglia e stupore notiamo che la maggioranza, tramite il Gruppo Consiliare " Per Ponsacco con Francesca Brogi " ha presentato una mozione in data 21 novembre per dare la cittadinanza alla Senatrice Liliana Segre", dice Alessandro Ghelli, del Gruppo Consiliare Ponsacco Lega Salvini Premier, in riferimento a quanto comunicato dalla consigliera Laura Favilli ( vedi articolo correlato )

"Ci meravigliamo e ci stupiamo poiché, guarda il caso, in data 20 novembre, ovvero il giorno prima, il Gruppo Lega Ponsacco aveva depositato la medesima mozione tesa a riconoscere la cittadinanza onoraria alla Senatrice. Con molta tristezza assistiamo all'applicazione del cliche' già sperimentato con l'istituzione della commissione parlamentare recante il nome della senatrice Segre, ovvero la strumentalizzazione, al fine di apporvi il proprio marchio, di un tema che ognuno di noi dovrebbe condividere e sentire proprio".

"Sissignori la Senatrice Liliana Segre è di tutti noi - dice ancora Ghelli - è un patrimonio dell'umanità è una memoria storica, tirarla per la giacchetta per portarla dalla vostra parte per farne una strumentalizzazione politica è veramente cosa che rattristisce tutti noi. Votare la nostra mozione vi avrebbe messo a disagio? Pensate e credete di essere voi i veri portatori della verità, giustizia e uguaglianza? Se pensate che non sia così incontriamoci allora entro la convocazione del prossimo Consiglio comunale e partoriamo insieme una mozione condivisa. Noi aspettiamo ".