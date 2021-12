Aggredito sul pulmino, cento persone in piazza

Si è svolta la manifestazione contro il bullismo, lanciata dal ponsacchino Samuele Ferretti. Presente anche la mamma del bambino picchiato

PONSACCO — Come da programma, si è svolto nella serata di ieri il sit-in lanciato dal ponsacchino Samuele Ferretti per manifestare la solidarietà al ragazzino di 13 anni bullizzato sul pulmino qualche giorno fa da tre coetanei, che gli hanno causato la rottura di una costola.



Come riportato da La Nazione, in piazza della Repubblica era presente un centinaio di persone, con tanto di striscioni e cartelli per chiedere che episodi come quello accaduto sullo scuolabus non si ripeta mai più.



"La comunità di Ponsacco ha risposto presente. Non ha lasciato solo Dylan e la sua famiglia - ha scritto Ferretti dopo la manifestazione - abbiamo detto no, tutti insieme, alla violenza e posto le basi per un’azione civica che dovrà riportare la pace a Ponsacco. La società civile è già in movimento".



Durante la manifestazione, dopo l'intervento della mamma del bambino, ha parlato anche lo stesso Ferretti. Secondo quanto raccontato da La Nazione, a breve si costituirà un comitato per far partire una raccolta firme per una petizione che sarà sottoposta al prefetto di Pisa.