Mercato, gli ambulanti vogliono stare sul corso

La posizione dei commercianti è stata espressa in occasione dell'assemblea di Anva Confesercenti. Mercoledì è previsto un sopralluogo del Comune

PONSACCO — Si è tenuta l'assemblea del sindacato Anva Confesercenti e gli ambulanti hanno detto che preferiscono il ritorno del mercato in corso Matteotti con tutti i banchi, attraverso una nuova assegnazione dei posteggi e conseguente riapertura di via Roma che, causa pandemia di Covid, era stata utilizzata per il mercato stesso.

La posizione degli ambulanti del mercato di Ponsacco è stata espressa alla presenza dell’assessora Roberta Lazzeretti e del funzionario Suap Giuliano Nardini.

“Dopo aver ricevuto dall’amministrazione comunale due ipotesi di ricollocazione dei banchi del mercato – hanno detto il presidente Anva Toscana Nord Roberto Luppichini, il referente locale Leonardo Baldacci ed il coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto – abbiamo deciso di sottoporle direttamente agli operatori per un confronto, come sempre facciamo visto che gli interessi degli ambulanti che vivono il mercato sono prioritari. Per questo ringraziamo l’assessore Lazzeretti e il funzionario Nardini per aver presentato queste due alternative aprendosi al confronto”.

Dall’assemblea è emersa compatta la richiesta di mantenere il mercato in corso Matteotti: “Gli operatori hanno respinto l’idea che il mercato lasci il corso – hanno aggiunto Luppichini, Baldacci e Del Sarto –. Quindi abbiamo dato mandato all’amministrazione comunale di lavorare sul progetto di corso Matteotti, legandolo però alla riapertura di via Roma. Poi ci sarà da verificare le modalità per ricollocare i posteggi da ricollocare in modo comunque da non stravolgere l’assetto commerciale del mercato. Via Roma era stata individuata come sede mercatale a causa delle restrizioni covid che adesso sono rientrate.

“Mercoledì prossimo il Comune ha garantito un sopralluogo sul mercato per verificare le migliori soluzioni per ricollocare i banchi. Noi siamo a disposizione, come sempre fatto, per contribuire ad individuare il miglior risultato nell’interesse sia degli operatori che delle attività commerciali a posto fisso” hanno concluso i 3.