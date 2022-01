Quasi 100mila euro per 183 famiglie

Crisi economica e rincaro delle bollette, il Comune corre al riparo con contributi per circa 100mila euro da distribuire a chi ne ha fatto domanda

PONSACCO — Le prime 183 domande per il bonus utenze domestiche sono state accolte. Lo fa sapere l'amministrazione di Ponsacco, che in questa fase provvederà dunque a erogare una prima tranche dei contributi previsti dal Decreto Sostegni bis pari a circa 100mila euro.



Il bonus è un sostegno alle spese fisse che gravano in maniera importante sulle famiglie con redditi medio-bassi, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attuale, causato non solo dalla pandemia, ma anche dall’esorbitante aumento delle bollette derivante dal rialzo dei costi di importazione del gas e della luce.



L’elenco delle domande ammesse dal Comune si riferisce alle richieste pervenute entro il 31 Dicembre scorso, mentre quelle presentate a Gennaio saranno oggetto di una successiva istruttoria, che culminerà in un nuovo elenco di beneficiari che sarà pubblicato a fine Febbraio.



Per quanto riguarda il nuovo elenco, i termini di scadenza dell’avviso sono stati prorogati al 31 Gennaio prossimo e, per questo, è ancora possibile fare domanda compilando l’apposito modulo, pubblicato sul sito del Comune di Ponsacco.