Videosorveglianza, in arrivo altre sei telecamere

Grazie ad un finanziamento regionale gli apparecchi comunali passeranno da 21 a 27. Soddisfazione da parte dell'assessore Bagnoli

PONSACCO — Il Comune ha chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 25mila euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino.

“Installeremo 6 nuove telecamere di ultima generazione - ha specificato l'assessore alla sicurezza, Massimiliano Bagnoli -, che serviranno a monitorare in special modo l’interno dei giardini pubblici e l’area circostante intorno a viale della Rimembranza. In particolare, la telecamera che sarà puntata sul viale servirà anche a leggere le targhe delle vetture, andando così ad implementare il sistema di controllo Selea già attivo in prossimità dei totem elettronici all’ingresso del paese”.

I nuovi occhi elettronici serviranno a rafforzare il controllo del territorio con particolare riguardo per i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati e per le aree strategiche di collegamento cittadino. "Permettendo così - hanno spiegato dal Comune - di osservare un numero elevato di passaggi di persone e raccogliere più informazioni possibili che potranno essere messe a disposizione delle Forze dell’Ordine in caso di necessità".

“Del resto – prosegue Bagnoli - i recenti fatti di cronaca dimostrano l’utilità di questi dispositivi: pochi giorni fa i Carabinieri di Ponsacco sono riusciti ad individuare i responsabili di alcuni furti compiuti in Valdera anche grazie alle immagini delle telecamere comunali che hanno permesso loro di svolgere le indagini in maniera più completa e veloce”.

“Siamo soddisfatti dell’aggiudicazione del contributo – ha commentato la sindaca Francesca Brogi – segno della validità del progetto che abbiamo presentato e che ha incontrato la sensibilità della nostra Regione di mettere a disposizione dei territori un aiuto concreto sulla sicurezza. Dall’inizio del mio primo mandato abbiamo incrementato il numero di telecamere da 9 a 21, alle quali si aggiungono i 6 dispositivi in arrivo, per un totale di 27 telecamere entro il 2020. Un servizio importante per i cittadini e per le attività commerciali in un’ottica di deterrenza e di monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare sia comportamenti illeciti, sia fenomeni di altro genere come l’abbandono dei rifiuti o il disturbo della quiete pubblica”.