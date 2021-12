Gli auguri di Ghirelli per i 110 anni granata

L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo»

Il presidente della Lega Pro ha scritto al numero uno della società, Piero Gradassi, per il prossimo compleanno della squadra e per complimentarsi.

PONTEDERA — Il centodecimo compleanno del Pontedera si avvicina e i festeggiamenti cominciano a prendere forma. Dopo l'inaugurazione del telone granata che ricopre i cantieri di palazzo Leoncini, la società è al lavo per il 2022, quando cadrà l'anniversario della nascita della squadra, fondata nel 1912. Intanto, però, ha ricevuto una lettera speciale.



A scriverla è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che si è rivolto direttamente al presidente Piero Gradassi per complimentarsi su "Progetto 110", che prevede una serie di iniziative ed eventi per festeggiare (più di) un secolo granata.



"Caro presidente - ha scritto Ghirelli - congratulazioni per il ‘Progetto 110’, che racchiude i festeggiamenti per il vostro centenario che ricorrerà nel 2022. Sono iniziative come questa che mettono in risalto l’orgoglio dell’appartenenza al territorio, momenti di gioia e di festa di cui si ha sempre più bisogno e che celebrano un compleanno storico come i 110 anni del Pontedera".