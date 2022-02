Il 2022 del Team Fanelli si tinge di rosa

La squadra di ciclismo si prepara al nuovo anno sportivo con 6 atlete sulle due ruote. Il patron Ivan Fanelli: "Abbiamo un grande potenziale"

PONTEDERA — Il nuovo anno del Racing Team Fanelli di Pontedera sarà tutto al femminile. La squadra, che ha dato il via alla stagione ciclistica con i primi due raduni, punta a fare le cose in grande schierando sei atlete in due categorie: Nicole Alberti, Giada Bonni, Angelica Coluccini e Ginevra Di Girolamo correranno nella categoria Allieve, mentre Vittoria Fagiolini e Nicole Pennino nella categoria Esordienti.



Per Coluccini e De Girolamo, dopo due anni nella categoria Esordienti, l'arrivo in quella delle Allieve è un passo in avanti. Le due cicliste hanno nel proprio palmares già alcuni risultati di valore su strada e, soprattutto, nel ciclocross, palestra che da sempre cresce generazioni di campioni.



Inoltre, per preparare al meglio la stagione. le ragazze sono state seguite dal direttore sportivo Manuel Baccanelli, con il quale sono stati svolti degli allenamenti sulle strade di casa del team, toccando i Comuni di Peccioli, Terricciola e Capannoli.



"Già da questi primi allenamenti s'intuisce che la squadra 2022 ha un grosso potenziale - ha dichiarato Ivan Fanelli, patron della società - siamo fiduciosi di poter competere e ben figurare in tutte le gare ufficiali. Dal canto nostro, cercheremo di mettere a disposizione delle ragazze e del direttore sportivo ciò che serve".