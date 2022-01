La Tirreno-Adriatico passa anche dalla Valdera

I ciclisti della ultra cinquantennale corsa che unisce le due sponde, a Marzo, sfrecceranno anche a Fornacette, Ponsacco e Peccioli nella 2° tappa

PECCIOLI — La "corsa dei due mari", che quest'anno si terrà da lunedì 7 a domenica 13 Marzo, si terrà anche tra le strade della Valdera. Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, infatti, i ciclisti si lasceranno alle spalle Caprona e Cascina per arrivare a Fornacette e, da lì, passare a Ponsacco e nella capitale del ciclismo della Valdera, Peccioli.



Durante la presentazione del percorso nella sede della Regione Marche, è stato spiegato come la 57ma edizione non si concluderà, come da tradizione, di martedì. Bensì, come detto, l'arrivo è previsto per domenica 13 Marzo a San Benedetto del Tronto.



La tappa che riguarda la Valdera, lunga 219 chilometri e in programma per martedì 8 Marzo, si svilupperà da Camaiore a Sovicille. E, per questo, i ciclisti percorreranno anche un tratto tra Molino d'Era, Prato d'Era e Roncolla, nel volterrano.



In totale, con la partenza da Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2022 impegnerà i partecipanti per 1.131,9 chilometri, con 14mila metri di dislivello.