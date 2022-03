Ci sono 63 nuovi casi Covid in Valdera

Ecco il dettaglio nei Comuni del territorio interessati dai nuovi casi rilevanti nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza più elevato è a Buti

PONTEDERA — In Valdera, nelle ultime 24 ore, sono state riscontrate 63 nuove positività. Nella giornata di ieri, i casi emersi erano stati 67.

Questa è la ripartizione dei contagiati per Comune di residenza e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:

Buti 6 (tasso di incidenza di 107,66 casi per 100.000 abitanti), Palaia 4, Lajatico 1, Capannoli 5, Calcinaia 9, Santa Maria a Monte 7, Pontedera 15, Ponsacco 7, Terricciola 2, Bientina 3, Casciana Terme Lari 4 (tasso di incidenza pari a 32,44).

In Provincia di Pisa, complessivamente, sono stati riscontrati 270 nuovi casi (ieri 302).

I ricoverati in Toscana sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne, dei quali 1 residente in Provincia di Pisa.