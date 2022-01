3.417 casi in 7 giorni, oltre 750 in età scolare

Il bollettino settimanale dell'Ausl Toscana nord ovest riporta i numeri della settimana appena conclusa. Più ricoverati al Lotti di Pontedera

PONTEDERA — L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha comunicato i dati relativi al Coronavirus per la settimana dall'11 al 17 Gennaio. Nel bacino dell'Ausl i nuovi contagi rilevati sono stati 26.837 (sette giorni prima erano 29.732), con 102 Comuni interessati.



Nella zona di Alta Valdicecina e Valdera, le positività riscontrate in questa settimana sono 3.417, delle quali 1.385 relative a persone con meno di 35 anni (pari al 40%). Nei sette giorni precedenti, i casi registrati erano 4.076.



Di seguito, i Comuni interessati: Bientina 238, Buti 124, Calcinaia 336, Capannoli 170, Casciana Terme Lari 334, Castelnuovo Val di Cecina 68, Chianni 25, Lajatico 33, Montecatini Val di Cecina 28, Palaia 189, Peccioli 127, Pomarance 113, Ponsacco 435, Pontedera 613, Santa Maria a Monte 366, Terricciola 92, Volterra 126.



Nel bollettino vengono specificati anche i casi positivi degli ultimi 7 giorni per persone in età scolastica, ovvero 763, divisi tra asilo nido (43), scuola materna (72), elementari (236), scuole medie (146) e superiore (266).



Al 17 Gennaio, in Alta Valdicecina e Valdera, sono state eseguite 138.042 prime dosi, 122.844 seconde dosi e 78.973 terze dosi. Tra l'11 e il 17 Gennaio sono state somministrate anche 1.058 prime dosi ai bambini.



Per quanto riguarda i ricoveri all'ospedale Lotti di Pontedera, a oggi sono 41 i ricoverati nei posti letto riservati a pazienti Covid (+2 rispetto alla settimana precedente), dei quali 4 in terapia intensiva (+1 rispetto alla settimana precedente).



Infine, negli ultimi sette giorni, sono state 4.210 le guarigioni.