Ancora maltempo, ancora allerta meteo

Diramata un'allerta meteo in codice giallo per temporali forti e rischio allagamenti valida su buona parte della Toscana. Allerta anche per il vento

FIRENZE — Le province costiere della Toscana centro-settentrionale già sono sotto la pioggia ed è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo dal tardo pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 14 ottobre. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente abbondanti sulle zone centro-settentrionali e anche a carattere di forte rovescio o forte temporale sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago. Domani, giovedì, ancora spiccata variabilità con rovesci sparsi, anche forti.

Per questo è stata diramata un'allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti, con possibilità di allagamenti e smottamenti, che riguarda l'intera Toscana, fatta eccezione delle aree più interne.

L'allerta scatta alle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, per terminare alle 13 di domani, giovedì 15. Non sono esclusi colpi di vento e grandinate associati ai temporali. L'allerta per temporali, nello specifico, interessa la costa toscana a sud di Pisa, riguardando le province di Pisa (litorale e Alta Val di Cecina), Livorno e Grosseto.

Allerta meteo in codice giallo anche per il vento, previsto in rinforzo di Scirocco/Levante dal pomeriggio-sera in particolare sull'Arcipelago, costa centro-meridionale, zone centro-orientali e crinali, localmente e temporaneamente anche forte. Domani, giovedì, vento di Maestrale moderato. Anche questa allerta, che riguarda la costa, scatta alle 18 di oggi, mercoledì, per terminare alle 6 di domani.