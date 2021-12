Arisa, dal piazzone a star di Ballando con le Stelle

La cantante lucana ha vinto a sorpresa "Ballando con le stelle" in coppia con Vito Coppola. Fu protagonista della "Notte bianca 2012" a Pontedera

PONTEDERA — Non era la favorita, tutti già si aspettavano che prima nella sfida diretta vincesse Sabrina Salerno e poi che dopo la finale premiasse la modella Bianca Gascoigne in coppia con Simone Di Pasquale ed invece la coppa di Ballando con le stelle 2021 l'ha alzata Arisa.

I voti del pubblico da casa tramite i social network, determinanti nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, hanno infatti assegnato la vittoria ad Arisa ed al suo maestro di ballo Vito Coppola. Quattro punti percentuali di differenza - 52% vs 48% - nei quali avranno probabilmente pesato anche quelli arrivati dalla Valdera.

Arisa fu infatti la star della Notte Bianca 2012. Cantò in Piazza Martiri della Libertà (Il Piazzone) davanti a migliaia di persone che invasero Pontedera per assistere ai numerosi spettacoli, ai concerti e per fare shopping nei negozi aperti.

In quella edizione, una delle più riuscite, l'organizzatore Marco Vanni, su incarico dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Millozzi e dalla vice Angela Pirri, oltre ad Arisa portò a Pontedera anche i Cugini di campagna, Alessandro Casillo vincitore della edizione 2012 di Sanremo Giovani, la Sovrappeso Band ed il comico Stefano Nosei.