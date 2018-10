Granata lunedì ad Arezzo e in Tv

Trasferta-posticipo in notturna con gli avversari che in classifica hanno un punto in più. Mancherà il centrale di difesa Borri

PONTEDERA — Lo spezzatino di questa settimana presenta per lunedì, posticipo in diretta Tv alle 20,30, un derby, uno dei tanti in Toscana, fra due squadre divise da un solo punto dopo quattro turni ed entrambe con una gara in meno: Arezzo a quota 8, Pontedera a 7.

L'obiettivo di Maria è di portare a quattro giornate la miniserie positiva - due vittorie e un pareggio - seguita o alla sconfitta iniziale di Piacenza. Miniserie, comunque, che se non ha fatto montare la testa a nessuno, tifosi e squadra, ha comunque mostrato come questo settimo anno di C potrebbe anche dare qualche inattesa soddisfazione. Basta non montarsi la testa e, anzi, buttarla a con ardore nella mischia.

Mancherà il centrale Borri, squalificato dopo l'eccessiva espulsione di domenica scorsa per somma di cartellini gialli che l'arbitro estraeva, per gli uni e gli altri, ogni qual volta che sentiva volare una mosca, e i sostituti potrebbe essere sia Benedetti che l'ex capitano coraggioso e protagonista di tante battaglie, Federico Vettori.