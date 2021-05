Lucciole e Lanterne, eventi estivi a Villa Crastan

Il giardino della ex biblioteca è pronto a ospitare presentazioni di libri, eventi culturali e appuntamenti di musica, teatro e di scienza

PONTEDERA — Lucciole e Lanterne. Si chiama così la nuova stagione estiva di Villa Crastan. Una luce che sa di casa e di speranza dopo le tante difficoltà degli scorsi mesi. Il giardino della ex biblioteca di Pontedera è pronto a ospitare presentazioni di libri, eventi culturali e appuntamenti di musica, teatro e di scienza.

"Siamo felici di poter presentare questo nuovo cartellone di eventi estivi – ha detto la presidente dell’associazione Villa Crastan Casa della Città, Malayka Picchi – dopo il buon successo dello scorso anno, il giardino è di nuovo pronto ad accogliere in sicurezza chi vorrà vivere le serate estive in nostra compagnia. Un calendario che vede la collaborazione di molte realtà locali, nello spirito che da sempre contraddistingue la nostra associazione".

L’obiettivo è di tornare a far splendere Villa Crastan, un luogo del cuore per moltissimi pontederesi. "Uno degli aspetti sul quale stiamo lavorando – continua la presidente – è quello dell’accessibilità, per questo insieme alla sezione soci Coop di Pontedera stiamo procedendo a una raccolta fondi per finanziare l’abbattimento delle barriere architettoniche per il giardino e il piano terra dell’edificio. Ci saranno degli eventi dedicati al raggiungimento di questo obiettivo, per cui il calendario che presentiamo oggi potrebbe subire ancora qualche piccola modifica". Il crowdfunding partirà a breve e sarà anticipato dalla spiegazione dei progetti in cantiere.

"È un piacere essere qui – ha commentato l’assessore Mattia Belli che ha seguito fin dalla nascita il progetto dell’associazione – come amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente restituire alla città gli spazi della Villa, rimasti vuoti dopo lo spostamento della biblioteca. Abbiamo sostenuto il processo partecipativo che ha visto la nascita dell’associazione e continuiamo a supportare tutte le iniziative che vanno in questa direzione. L’augurio anche in questo caso è che la Villa torni a essere la Casa della città, il punto di riferimento culturale e sociale che è sempre stato".

Gli eventi cominciano ad inizio giugno e andranno avanti fino a settembre. Il debutto è il 4 giugno alle 18 col libro di Marco Ligabue "Salutami tuo fratello", al quale seguirà il giorno successivo una discussione sui cambiamenti climatici.

Il calendario è consultabile sulla pagina facebook di Villa Crastan e sul sito.