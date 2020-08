Casi Covid, "No ad allarmi, sì a rispetto regole"

Il sindaco di Pontedera interviene dopo alcuni casi positivi riscontrati sul territorio richiamando a responsabilità, prudenza e rispetto regola

PONTEDERA — "Come in Italia ed in Toscana anche a Pontedera registriamo alcuni nuovi casi di positivi covid-19 che sono tenuti sotto controllo dalle autorità sanitarie."

Lo dice il sindaco di Pontedera Matteo Franconi dopo l'individuazione ( vedi articoli correlati ) di alcuni casi Covid positivi sul territorio comunale.

"Il trend in ripresa non deve allarmare ma nemmeno esser affrontato senza la responsabilità individuale e collettiva che questa città ha dimostrato in tutti i momenti della pandemia.

Per questo dobbiamo impegnarci, per precauzione e prudenza, nel rispettare alcune semplici regole che ormai sono diventate patrimonio della coscienza collettiva."