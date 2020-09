Caso Covid sospetto, rinviata apertura scuola

Caso sospetto nel personale, rinviato l'’avvio delle attività didattiche della scuola dell’infanzia di “Via Indipendenza”

PONTEDERA — L'istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” ha informato i genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia di Via Indipendenza che "In ragione di una situazione di sospetta positività del personale in servizio nella scuola dell’infanzia, come da protocollo in vigore, ed in via precauzionale, è stato disposto dalla ASL Toscana Nord Ovest l'isolamento del personale della scuola dell’infanzia di Via Indipendenza".

In attesa dei risultati degli accertamenti a cui è stato sottoposto il personale individuato dall’ASL, l'attività scolastica della scuola dell'infanzia di Via Indipendenza non potrà avere inizio come previsto per il 14 settembre 2020.

"Sulla scorta delle risultanze che emergeranno saranno tempestivamente comunicate alle famiglie interessate eventuali ulteriori e diverse determinazioni", ha spiegato l'Amministrazione Comunale nella tarda serata di ieri.

"Comprendendo il disagio causato dalla situazione la dirigenza scolastica si riserva di valutare, d'intesa con le famiglie e con l’amministrazione comunale, l'attivazione di soluzioni alternative nelle more della riapertura dell'anno scolastico con il personale in dotazione all'Istituto Comprensivo".