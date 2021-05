Cede il manto stradale, modifiche alla viabilità

Interventi urgenti su via Toscana a seguito del cedimento del manto stradale, modifica temporanea della circolazione sino al termine dei lavori

PONTEDERA — A seguito di un cedimento del manto stradale lungo la Via Toscana in prossimità del semaforo all’intersezione con Via Provinciale di Gello, con ordinanza dell’Unione Valdera, è stata disposta la modifica temporanea ed urgente della circolazione sino al termine dei lavori:

"In Via Toscana, nel tratto compreso tra Via Umbria e l’intersezione con Via Provinciale di Gello: divieto di transito lato destro della carreggiata direzione sud, con obbligo di svolta in Via Umbria. Obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Friuli"

"A causa di un cedimento dei sottoservizi fognari, siamo stati costretti (visto il.perdurare del maltempo, per evitare rischi) a chiudere la corsia di immissione di via Toscana nella sp23", ha spiegato l'assessore comunale Mattia Belli.

"Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio, abbiamo fatto dei sopralluoghi congiunti con i tecnici di Acque spa (gestore e responsabile del servizio).La società ha predisposto intervento immediato dopo i sopralluoghi. L' intervento non ha potuto aver luogo ieri causa maltempo. Le linee devono avere una portata minima per poter effettuare ispezione dettagliata ed a seguire intervento. Oggi, meteo permettendo, dovrebbe essere effettuata l'ispezione e dettagliata a cui seguirà l'intervento.Abbiamo chiesto celerità alla società, che ci ha dato garanzie".