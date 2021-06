Cessa l'attività notissimo medico di famiglia

E' arrivata l'ora della pensione per un professionista conosciutissimo e apprezzatissimo, con uno studio proprio nel centro cittadino

PONTEDERA — Va in pensione Roberto Bartaloni. E' uno dei medici di famiglia più conosciuti di Pontedera, con lo studio in pieno centro città, in via Verdi.

La Usl Toscana nord ovest fa sapere che Bartaloni, "Dal 3 luglio, termina, per raggiunti limiti di età, il rapporto convenzionale con l'azienda."

La Usl ricorda anche che "E' sempre consigliabile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario."