Ciclopista dell'Arno, lavori in primavera

L'assessore Belli: "Portiamo a compimento un percorso iniziato anni fa". Settecentomila euro di investimento per il tratto pontederese

PONTEDERA — L'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli ha spiegato a che punto è l'iter che porterà alla costruzione della ciclopista dell'Arno.

Belli ha parlato del tratto pontederese della ciclopista dell'Arno, che va dal confine con Montopoli Valdarno fino a quello con Calcinaia. Ovviamente il progetto è molto più ampio e riguarda molti Comuni nei cui territori scorri il maggior fiume toscano.

"Portiamo a conclusione un percorso iniziato nei primi anni della prima giunta Rossi in Regione - ha spiegato Belli - il progetto si inserisce nel piano delle ciclabili del territorio comunale".

Il progetto prevede uno stanziamento di 700mila euro per il Comune di Pontedera, in parte derivanti da fondi europei e in parte dalla Regione Toscana: "Abbiamo fatto una determina insieme al Comune di Cascina per la gara d'appalto, sono state individuate due ditte diverse. I lavori dovrebbero essere affidati a marzo, nel nostro tratto dovrebbero iniziare a primavera inoltrata, dopo aprile".

Un progetto che conta di rendere ancora più vivibile e a misura d'uomo l'Arno: "Non ci fermeremo qui, continueremo a implementare le piste ciclopedonali sia in città che nelle frazioni" ha concluso Belli.

Una pianta della ciclopista, riguarda la zona di Pontedera città