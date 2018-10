"Pontedera città aperta e solidale"

Il sindaco Millozzi ha accolto il Presidente Mattarella tracciando un profilo della città. Enrico Rossi ha ricordato la levatura politica di Gronchi

PONTEDERA — Al Teatro Era un lungo applauso ha accolto l'arrivo in sala del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Pontedera per ricordare il predecessore pontederese Giovanni Gronchi a 40 anni dalla sua morte.

Dopo l'Inno di Mameli e l'Inno alla Gioia eseguiti dal palco da orchestra e coro della locale Filarmonica, sono intervenuti il sindaco di Pontedera, Simone Millozzi, il governatore della Toscana ed ex sindaco Enrico Millozzi e lo storico Federico Mazzei.

Il primo cittadino ha tracciato un profilo di Pontedera, parlando di una città aperta e solidale, che ha saputo affrontare le difficoltà della crisi che ha colpito l'industria guardando all'innovazione. Rossi, invece, ha ricordato Giovanni Gronchi e il suo impegno politico per il lavoro e per il territorio, dalle cooperative locali alla realizzazione dello Scolmatore, dalla difesa della Costituzione "non solo a parole" al suo discorso del 1948, in occasione dell'elezione di Gronchi a Presidente della Camera.

Quindi Mazzei ha tracciato un profilo storico della parabola politica di Gronchi.