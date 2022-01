Clarissa porta la Valdera a "L'Eredità"

Quirinale, Salvini: «Se ho incontrato Cassese? Non so neppure dove abiti»

Da Fornacette agli studi della Rai, Clarissa ha tentato la scalata verso "L'Eredità". Purtroppo, però, il suo percorso si è fermato al primo gioco

CALCINAIA — Su Rai1 c'è ancora la Valdera tra i protagonisti. Stavolta, a partecipare al quiz show "L'Eredità", condotto da Flavio Insinna, è stata Clarissa Banti, giovane studentessa nata a Pontedera e attualmente residente a Fornacette.



Clarissa, laureata in Informatica umanistica, sta studiando per la specialistica in Editoria digitale. Il suo sogno, come ha spiegato durante il programma, è quello di diventare una docente di Italiano nei licei.



L'avventura di Clarissa, però, si è fermata quasi subito: al primo turno del gioco, infatti, è stata eliminata nel duello con un'altra concorrente.