Cronaca domenica 17 ottobre 2021 ore 11:33

Coronavirus, 9 positivi in 6 comuni della Valdera

Sono 9 i casi riscontrati in Valdera nelle ultime ore. In provincia di Pisa i nuovi contagi sono 31, mentre in Toscana se ne registrano 232