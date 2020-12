Il Corso pieno nel primo giorno di zona gialla

Respirano le attività commerciali, gli acquirenti nella città della Vespa sono arrivati anche da altri Comuni. Lunghe file fuori dai negozi

PONTEDERA — Il primo dei 4 giorni di zona gialla in Toscana è stato caratterizzato dallo shopping natalizio, a Pontedera come nel resto della regione. Gli abitanti dei Comuni limitrofi hanno potuto confluire nella città della Vespa liberamente, senza necessità di autocertificazione.

Così il corso Matteotti si è riempito dalle prime ore pomeridiane, per la corsa (con mascherina) ai regali di Natale, in questo 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19. Le persone hanno dovuto comunque fare lunghe file e lunghe attese fuori dai negozi, che possono stare aperti fino alle 21.

Una boccata d'ossigeno per il commercio, anche per bar e ristoranti che sono tornati a riaccogliere clienti dopo settimane di solo asporto. Non tutti però, perché, come ha reso noto la polizia municipale, per un bar è stata disposta la chiusura perché, in zona arancione, faceva consumare i clienti all'interno del locale. Sanzionati anche un parrucchiere e alcuni ambulanti del mercato del venerdì, per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Di seguito alcune foto scattate oggi pomeriggio in centro

Via I° Maggio e Corso Matteotti

Via I° Maggio

Corso Matteotti

Corso Matteotti

Via Roma

Piazza Cavour e Corso Matteotti