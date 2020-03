Coronavirus, l'inno d'Italia per infermieri e medici: «Ci incoraggiano a non mollare, mi scende una lacrima...» Coronavirus, l'inno d'Italia per infermieri e medici: «Ci incoraggiano a non mollare, mi scende una lacrima...»

Attualità lunedì 30 marzo 2020 ore 19:34

Covid, 14 nuovi positivi tra Pisa e provincia

Nessun nuovo decesso nel territorio pisano. Nuovi positivi: 9 nella zona di Pisa e 5 in Valdera. Ausl non segnala nessun nuovo caso in Valdicecina

PONTEDERA — Nei dati diffusi oggi da Ausl Toscana nord ovest si rilevano 14 nuovi positivi nel territorio pisano. Nove sono nella zona di Pisa, cinque nella zona della Valdera e nessuno in Valdicecina. Zona Pisana: 9 Comuni: Cascina 1, Pisa 3, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 1, Vicopisano 1; Alta Val di Cecina Val d'Era: 5 Comuni: Bientina 1, Calcinaia 1, Casciani Terme Lari 1, Ponsacco 1, Santa Maria a Monte 1; Dall'inizio dell'emergenza in provincia di Pisa il totale dei positivi al Coronavirus è di 446 persone, secondo i dati della Regione Toscana. In tutta la Toscana salgono a 231 le vittime che erano positive al Coronavirus. Sono 16 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore (nessuno nella provincia di Pisa, i deceduti restano 26), secondo il rapporto giornaliero della Regione Toscana. Con 290 nuovi casi positivi invece il totale dei contagiati in Toscana diventa 4.412.