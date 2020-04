Covid-19, un decesso e nessun nuovo caso positivo

Nelle ultime 24 ore un 59enne di Riparbella è morto ma c'è almeno un dato positivo: nessun nuovo contagio è stato rilevato tra Valdera e Valdicecina

PONTEDERA — Salgono a 29 le morti in provincia di Pisa legate al coronavirus. La Regione, purtroppo, ha aggiornato la triste lista aggiungendo il decesso di un uomo di 59 anni di Riparbella, decesso avvenuto nelle ultime 24 ore.

Sempre in relazione alle ultime 24 ore, la Asl Toscana nord ovest ha però fatto sapere che non sono emersi nuovi casi positivi Covid-19 tra Valdera e Alta Valdicecina, anche se si contano 13 nuovi casi in provincia nell'area pisana: 6 a Pisa, 4 a Cascina, 2 a San Giuliano Terme e 1 a Vicopisano.

Per quanto riguarda i tamponi svolti all'interno di tre Rsa della Valdera, l'Asl ha riferito di averne eseguiti al momento 29 su un totale di 108 persone ricoverate. Di questi soltanto 8 hanno dato esito positivo.

L'Unità di crisi aziendale per la gestione dell'emergenza Covid-19 dell'Azienda USL Toscana nord ovest ha inoltre annunciato di aver avviato la sperimentazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG al virus "Sars-CoV-2".

"In accordo con quanto previsto dall’ordinanza 18 della Regione Toscana - hanno spiegato dall'azienda sanitaria -, i test sono indirizzati prioritariamente agli operatori sanitari e ad un campione di pazienti di popolazione a maggior rischio distribuiti su tutto il territorio, in particolare: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, residenti nelle strutture socio-sanitarie".

Al termine della sperimentazione sarà aggiornato il protocollo per lo screening e la diagnosi della malattia infettiva Covid-19, "in modo tale da velocizzare l’esecuzione dei test ed ampliare la popolazione sottoposta a monitoraggio".

Nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati nelle ultime 24 0re 89 nuovi casi positivi. La Regione conta ad oggi 491 casi Covid-19 a Pisa e provincia (Compresorio del Cuoio escluso) dall'inizio dell'epidemia.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: si sono registrate finora 19 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 22 guarigioni cliniche.