Cronaca mercoledì 22 dicembre 2021 ore 12:20

Contagi in aumento, in Valdera 63 in un giorno

Progressivo aumento dei casi Covid-19 in tutta la Toscana, che ne conta oltre 2.000 in 24 ore. Il dettaglio per Comune di residenza

PONTEDERA — Prosegue la crescita dei contagi da Covid-19 fra i cittadini toscani. Nelle ultime 24 ore la Toscana ha contato complessivamente 2.038 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2, 172 dei quali rilevati in provincia di Pisa. Sono 63 i nuovi contagi che interessano i Comuni della Valdera, che nella giornata di ieri ne aveva contati 44. Questa la loro ripartizione, con i Comuni in ordine per tasso di incidenza dei casi sulla popolazione: Ponsacco 14, Casciana Terme Lari 9, Capannoli 4, Calcinaia 7, Pontedera 16, Buti 3, Terricciola 2, Palaia 2, Bientina 2, Santa Maria a Monte 3, Peccioli 1. I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più). La Toscana conta oggi anche altri cinque decessi di persone colpite da Covid-19. A morire cinque donne - età media di 79,4 anni -, nessuna delle quali era residente in provincia di Pisa.