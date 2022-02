Covid in Valdera, 229 nuovi contagi in 24 ore

Il dettaglio per Comune di residenza delle nuove positività al coronavirus rilevate quotidianamente sul territorio e comunicate oggi, 2 Febbraio

PONTEDERA — Nelle ultime 24 ore, tra la popolazione residente in Valdera, sono stati accertati 229 nuovi "casi Covid". Questo il dettaglio dei nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 ripartiti per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

Palaia 12 casi (tasso giornaliero: 263,79 casi per 100mila abitanti), Bientina 21, Capannoli 15, Buti 13, Santa Maria a Monte 28, Ponsacco 32, Casciana Terme Lari 25, Terricciola 8, Pontedera 49, Calcinaia 19, Chianni 2, Peccioli 4, Lajatico 1.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 7.758 nuovi casi di positività al virus, 828 dei quali riguardanti cittadini della provincia di Pisa. La regione registra oggi anche 33 nuovi decessi, 5 dei quali relativi a residenti in provincia di Pisa. A morire 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), 97 dei quali necessitano assistenza in terapia intensiva (7 in meno).