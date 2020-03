Delegazione Pd sul tetto dalle precarie Piaggio

Sul "palazzo blu" sono saliti il neosegretario provinciale Cerri, il sindaco Franconi e i consiglieri regionali Mazzeo, Nardini e Pieroni

PONTEDERA — Una delegazione del Partito democratico di Pisa ha incontrato le operaie precarie che da settimane hanno occupato il tetto del “palazzo blu” di Pontedera: le operaie, dopo anni di chiamate interinali, chiedono una stabilizzazione definitiva da parte di Piaggio. A guidare la delegazione il segretario provinciale Pd Fabrizio Cerri, insieme ai consiglieri regionali Andrea Pieroni, Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini, accompagnati dal sindaco Matteo Franconi e dal segretario comunale Pd Floriano Della Bella.

“Siamo venuti a manifestare la nostra solidarietà alla lotta di queste lavoratrici e lavoratori – ha affermato Cerri –, che sono rimaste senza lavoro dopo anni di precariato. La vicenda non deve essere persa d’occhio e come Pd saremo interpreti, insieme al sindaco di Pontedera, agli amministratori della Valdera, ai nostri Consiglieri regionali e al partito tutto, di queste richieste, seguendo l’iniziativa intrapresa dalla Regione Toscana per un percorso di mediazione che possa portare la proprietà a includere queste lavoratrici e i lavoratori, complessivamente sulle 29 unità".

"In ballo ci sono le vite delle persone e questo caso specifico dovrà trovare una soluzione - ha concluso Cerri -, per questo ci impegneremo verso le istituzioni per una rapida soluzione. Parallelamente a questo dovrà essere affrontata la questione di come Piaggio guarda allo sviluppo del territorio”.