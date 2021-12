Tamponi rapidi introvabili in Valdera

La maggioranza delle farmacie è sprovvista dei test covid fai-da-te ed è in attesa che i corrieri ne consegnino altri per la vigilia di Natale

PONTEDERA — È corsa al tampone rapido fai-da-te in Italia, in Toscana e anche in Valdera. Così un po' dappertutto è molto difficile trovare farmacie che vendono questi test veloci, da fare da soli e che in 15 minuti danno l'esito di positività o negatività al coronavirus.

In Valdera quasi tutte le farmacie hanno esaurito le scorte e se contattate al telefono spiegano che sono in attesa delle consegne del corriere, presumibilmente per la vigilia di Natale, cioè domani.

Le persone che devono fare il tampone sono molte e per scopi diversi: chi deve farlo per poter andare al lavoro, chi per viaggiare, chi per scrupolo prima dei cenoni o degli incontri con i parenti e chi deve farlo perché è stato in contatto con positivi o è stato vicino a qualcuno che a sua volta è contatto di positivo.

Una situazione delicata e dovuta all'aumento dei contagi da coronavirus a causa della variante Omicron.

Intanto in Valdera l'ospedale Lotti ha visto in pochi giorni raddoppiare le persone ricoverate nel reparto Covid. Una situazione preoccupante ma che, grazie ai vaccini contro la malattia Covid-19, non è paragonabile dal punto di vista ospedaliero a quella di un anno fa.