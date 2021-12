Due nuove panchine, una rossa e una arcobaleno

Sono state installate in Valdera, la rossa a Terricciola e quella arcobaleno a Pontedera. Cocilova: "Dipinta a più mani, come deve fare una comunità"

PONTEDERA — In via Lotti a Pontedera è stata posizionata e dipinta la prima panchina arcobaleno in città. All'evento, che si è svolto ieri mattina, hanno presenziato esponenti di Arci Valdera e l'assessora al sociale del Comune Carla Cocilova.

Per proteggersi dalla pioggia è stato allestito un gazebo e la panchina è stata dipinta dai presenti: "Una città che include e si fa carico dei diritti di tuttə, contro la violenza, l'odio e le discriminazioni per orientamento di genere. Un atto collettivo, una panchina dipinta a più mani, così come deve fare una comunità" ha detto Cocilova.

A Terricciola invece è stata installata una panchina di colore rosso, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne: "Abbiamo inaugurato la nuova panchina rossa in piazza della Chiesa a Terricciola - ha detto il sindaco Mirko Bini - un grazie a Laura Paperini e Cecilia Giambelli per averla donata al Comune come Conad Capannoli- La Capannina. Abbiamo istallato le targhette con scritto “Qui siede chi non possiede ma abbraccia“ per ricordare a chiunque siederà sulle panchine rosse che le donne si devono rispettare. Abbiamo concluso la vendita delle piantine grasse il cui ricavato ammonta a 505 euro che sarà devoluto al Centro Antiviolenza Frida Kahlo".