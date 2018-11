E' morto Giuseppe Amodei, Comune in lutto

Una tragica notizia si è abbattuta sull'amministrazione comunale e sulla città. Annullata la festa a Villa Crastan in programma per stasera

PONTEDERA — L'amministrazione comunale di Pontedera esprime, a nome della cittadinanza e del personale comunale, il cordoglio per la morte del Dirigente Giuseppe Amodei, sopraggiunta dopo una lunga e grave malattia. Nato a Vittora ma da tanti anni in Toscana, aveva 61 anni ed era residente a Peccioli.



"Le condoglianze giungano alla famiglia e alle persone care - si legge in una nota di palazzo Stefanelli -. Giuseppe Amodei è stato un leale e competente amministratore che ha saputo coniugare umanità e professionalità nella sua azione quotidiana. Il Comune di Pontedera perde un dirigente preparato che ha servito la pubblica amministrazione con dedizione e grande sacrificio".

In considerazione di questo triste evento il Comune ha deciso di annullare la Festa in Villa, prevista stasera nella ex Villa Crastan. L'evento è stato spostato a data da destinarsi che verrà comunicata pubblicamente.