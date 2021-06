FestiValdera inizia con Luca Zingaretti

Un monologo dell'interprete del Commissario Montalbano apre il festival. A seguire Vittoria Puccini, Fabrizio Gifuni, Marco D’Amore, Toni Servillo

PONTEDERA — Il celebre attore amatissimo dal pubblico italiano per il personaggio Montalbano, salirà domenica 27 giugno ore 21.30 sul palco dell’Anfiteatro Teatro Era con il suo ultimo lavoro in prima nazionale “Poco più che persone – Angelo”. A Luca Zingaretti, seguiranno Vittoria Puccini, Fabrizio Gifuni, Marco D’Amore, Toni Servillo, protagonisti del festival a cui gli spettatori resteranno affezionati grazie al racconto di vicende che accomunano i sentimenti di chi racconta e di chi ascolta come nella storia di Angelo, il personaggio interpretato da Zingaretti: “Angelo ha una moglie, Renata, a cui oggi, forse troppo tardi, deve restituire una serenità che le ha sempre tolto. Ha dovuto vivere una vita che non si è scelto, fatta di compromessi e violenza. Oggi si ritrova a fare i conti con tutto questo suo passato, perché arriva sempre un momento in cui bisogna dimostrare che le giornate trascorse siano servite a qualcosa, ad essere pronti, a saper scegliere. Deve farlo, adesso, glielo impone la presenza di Salvo.”

Il festival, giunto alla III edizione e intitolato “Poco più che persone”, propone cinque serate dal 27 giugno al 12 luglio legate tra loro da un filo drammaturgico ma tuttavia fruibili nelle loro storie indipendentemente l’una dall’altra. Soggetto e drammaturgia degli spettacoli portano la forma di Michele Santeramo, uno dei maggiori drammaturghi della scena contemporanea e presenza fissa nei cartelloni di Festivaldera e 11 Lune. I cinque monologhi sono accompagnati dalle musiche originali di Marco Zurzolo e con la regia di Marco D’Amore, attore noto al grande pubblico per la serie Gomorra.

Il festival è curato dalla Fondazione Teatro della Toscana in collaborazione con la Fondazione Peccioliper con il patrocinio dei Comuni di Peccioli e di Pontedera, realizzato con il sostegno di Belvedere spa e Fondazione Pisa.