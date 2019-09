Finanziati tre progetti di inclusione sociale

Si tratta di interventi della Regione Toscana, che andrà ad investire su tre situazioni a La Rotta, Bientina e Santa Maria a Monte

PONTEDERA — Ammontano quasi a 150mila euro i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana per gli 8 progetti di inclusione sociale presentati sul territorio della provincia di Pisa.

In particolare nella zona distretto Valdera, diretta da Patrizia Salvadori, saranno rivolti 5mila euro per adeguamento della struttura semiresidenziale per anziani di La Rotta (Comune di Pontedera), 17mila euro al progetto “Marginalità al centro” (Comune di Bientina) e 30mila euro al centro La Fonte S. Maria a Monte (Comune di Santa Maria a Monte).