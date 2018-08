Emozione e tanta voglia di fare alla costituzione della nuova cooperativa formata da 26 ex lavoratori della azienda Tmm

PONTEDERA — La Tmm, azienda metalmeccanica dell'indotto Piaggio, non esiste più. Ma dopo una lotta durata un anno, 26 degli 85 ex dipendenti hanno deciso di rimettersi in gioco formando una cooperativa denominata "Presidio metalmeccanico Pontedera".

Una realtà che ha visto la luce oggi con le firme dei soci lavoratori presso il notaio, che, per l'occasione, ha svolto tutte le pratiche in Comune a Pontedera.

Oltre ai lavoratori, visibilmente emozionati, c'erano infatti i segretari provinciale e regionale del sindacato Fiom Cgil Marco Comparini e Massimo Braccini, Olmo Gazzarri di LegaCoop Toscana e il sindaco di Pontedera Simone Millozzi:

"I veri eroi siete voi", ha detto il sindaco commuovendo la platea e ricordando la lunga e dura battaglia durata un anno, dal momento della chiusura della fabbrica alle relazioni sindacali interrotte, dalle trattative fallite fino alle "Inaccettabili provocazioni" dei mesi scorsi.

"Un anno duro e complicato, fatto di dolore e resistenza", ha ricordato ancora il sindaco rimarcando come il presidio sia andato avanti 24 ore al giorno. "Avete reagito ad una grande ingiustizia e siete un esempio di passione, volontà e tenacia", ha detto ancora Millozzi rivolgendosi agli operai.

Per i quali, adesso, grazie anche al contributo della Regione, si apriranno corsi di formazione per ricalibrare le professionalità e - ha detto Braccini - "Ridare gambe a nuove soluzioni lavorative".