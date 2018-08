Il bonus acqua a 400 famiglie della Valdera

​Conclusa l'istruttoria delle domande pervenute per la richiesta delle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato anno 2018

PONTEDERA — Conclusa l'istruttoria delle domande pervenute per la richiesta delle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato anno 2018 (bonus acqua).

L’Unione Valdera ripartirà tra le quasi 400 domande pervenute (solo 17 escluse per mancanza di requisiti) il contributo erogato dall'Autorità Idrica Toscana che ammonta a oltre 53mila euro.

I cittadini esclusi riceveranno dall'Unione Valdera una lettera con le motivazioni dell'esclusione. I cittadini beneficiari dell'agevolazione non riceveranno invece alcuna comunicazione, ma troveranno la riduzione dell'importo assegnato nelle bollette a partire da Settembre 2018, in un'unica soluzione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al proprio comune di residenza all'ufficio URP o Servizi Sociali.

"Si invitano - ha spiegato l'Unione Valdera - tutti i cittadini residenti nei comuni dell'Unione Valdera aventi i requisiti (ISEE inferiore a Euro 8.107,50 elevato a Euro 20.000,00 per nuclei familiari con più di 3 figli fiscalmente a carico) e che ancora non lo avessero fatto, a presentare presso il proprio comune la domanda per l'erogazione del bonus sociale idrico (bonus idrico nazionale) che può sommarsi all'agevolazione erogata dall'Autorità Idrica Toscana."